Kvůli migraci se EU může rozpadnout, přijměme skutečně potřebné uprchlíky, říká Zdechovský

Kolika uprchlíkům by mělo pomoci Česko? Maximálně desítkám a jen těm skutečně potřebným a prověřeným, říká europoslanec Tomáš Zdechovský. Víc by podle něj nemělo být třeba díky dohodě evropských států. Zdechovský ale dodává, že právě migrace je bod, na kterém se může EU rozpadnout. Tvrdí přitom, že je třeba zastavit spolupráci některých neziskových organizací s pašeráky migrantů. Navrhuje třeba zabavování lodí a v rozhovoru popisuje, jak přesně prý domluva s pašeráky probíhá. Europoslanec zároveň upozorňuje na další možný problém Andreje Babiše. Prý mu hrozí nové Čapí hnízdo. O co přesně jde a proč by měl podle Zdechovského Agrofert přijít o dotace? Jaké neziskové organizace spolupracují s pašeráky? A proč by nemělo Česko přijímat víc než desítky uprchlíků? Podívejte se na rozhovor, všechna interview Pavla Štrunce najdete ZDE.