Kytka: Odchod Harryho a Meghan šokoval víc veřejnost než královnu. Na vině jsou i média | info.cz

Rozhodnutí britského prince Harryho a jeho manželky vévodkyně Meghan opustit královskou rodinu a částečně se odstěhovat do Kanady budí vášně nejen ve Velké Británii. Podle spolupracovníka Deníku N, v Londýně žijícího novináře Ivana Kytky, byla britská veřejnost z kroků Harryho a Meghan více v šoku než královská rodina. Jedním z důvodů odchodu je pak podle Kytky i přístup britských médií k páru. Jaká čeká vévodu a vévodkyni ze Sussexu budoucnost? Otřásl odchod Harryho a Meghan pověstí královské rodiny více než skandál prince Andrewa, kterému zavařila kauza se zneužíváním mladistvých dívek? Podívejte se na celý rozhovor v úvodu článku.

„Pro samotnou královskou rodinu to nebyl takový šok, jak by se z novinových titulků mohlo zdát,“ říká k rozhodnutí britského prince Harryho a jeho manželky vévodkyně Meghan opustit královskou rodinu a částečně se odstěhovat do Kanady v Londýně žijící spolupracovník Deníku N, novinář Ivan Kytka.

Zatímco v kruzích královské rodiny se o budoucích krocích Harryho a Meghan podle Kytky šuškalo už během jejich šestitýdenního pobytu v Kanadě, veřejnost byla rozhodnutím šokována. „Obvykle takové radikální změny prochází protokolem a oficiálním prohlášením o nadcházejících jednáních o budoucím uspořádání vztahů. Tentokrát princ Harry nejspíše jen šel doma k počítači a prohlášení zveřejnil bez bližších konzultací s královskou rodinou. To bylo pro veřejnost poněkud šokující,“ vysvětluje Kytka.

Svou vinu na odchodu královského páru z veřejného života a odhodlání odstěhovat se do Kanady mají podle Kytky i britská média a jejich přístup k vévodkyni ze Sussexu Meghan. „Jejich svatba sice měla charakter pohádkového příběhu, ale už během ní a krátce po ní se Meghan dostala do konfliktu s britským bulvárním tiskem, který jí vyčítal věci, které by často běžným smrtelníkům mohly připadat úplně podružné, například že snídá příliš mnoho avokáda,“ popisuje Kytka.

„Řada médií spekulovala o tom, že establishment se nesmířil s tím, že do jeho nejvyšších pater vstoupil někdo rozvedený, s pozadím ve filmovém průmyslu, bez aristokratického titulu a s odlišnou barvou pleti,“ dodává.

Jaká konkrétní budoucnost Harryho a Meghan čeká, je podle Kytky obtížné odhadovat, stejně tak jako detailní obrysy toho, jak bude fungovat ochrana bezpečnosti páru a jejich potomka Archieho a kdo ji bude financovat. Co se pověsti královské rodiny týče, mnohem větší dopad na ni podle Kytky měla nedávná kauza prince Andrewa, který byl zapleten do případu nechvalně proslulého finančníka Jeffreyho Epsteina.

„Rozhodně to nebylo nic, co by si královna přála pod stromeček. Od člena královské rodiny se očekávají vysoké morální standardy a pečlivý výběr kruhu přátel. Andrew v obém zklamal,“ říká Kytka s tím, že na rozdíl od Harryho a Meghan prince Andrewa v následujících letech žádná slavná budoucnost nečeká. Naopak mu hrozí i trestněprávní dohra ve Spojených státech.