Lidé Havla neznali, bylo potřeba stvořit legendu, aby se stal prezidentem, říká analytik mýtů Švéda

Vznik Československa, bratři Mašínové, ale i listopad 1989. Důležité dějinné události provází celá řada mýtů a legend, které se mezi lidmi úspěšně tradují dodnes. Jak je to možné? Analytik Josef Švéda v rozhovoru s Pavlem Štruncem vysvětluje, že není vše takové, jak se na první pohled zdá. Třeba Masaryk s Benešem prý velmi umně křivili realitu a před vznikem Československa udělali z tří milionů Němců menšinu. A Václav Havel? Pro většinu lidí byl prý před rokem 1989 prakticky neznámý. Narychlo se tak začaly psát životopisy a vyprávět ne úplně pravdivé legendy. Mýty kolem sebe ale tvoří i současné mocenské duo Babiš-Zeman. Jaké? Co mají společného bratři Mašínové a uprchlická krize? Vstoupili jsme do nové fáze postkomunismu? Podívejte se na rozhovor. Všechna interview Pavla Štrunce si můžete přehrát TADY.