Smrt a následné obživnutí ruského novináře Arkadije Babčenka ukázaly úplně nový level tzv. fake news: od začátku až do konce i s pointou zcela organizovanou státem. Moc si to musela užít hlavně Babčenkova manželka. Jak to u nich doma asi vypadalo? Proč je Brno boží? A který palčivý problém teď řeší Londýn, jedno z měst, které nejvíc ohrožuje terorismus? Jsou tu další Hlášky týdne s Pavlem Štruncem.