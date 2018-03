Lukačevič: Na Marsu budu hledat blesky. Objevy poslouží i vám, Češi jsou ve výzkumu špička

Je mu 26 a jeho práce se podívá na Mars. Český vědec Jan Lukačevič přiznává, že jinde by si vydělal násobně víc. Chce ale zůstat v Česku a propagovat vědu. „Točí se mi hlava z toho, kde bychom byli, kdybychom měli víc financí,“ dodává. Čeští vědci jsou totiž na světové úrovni a třeba ve vlnové analýze jsou mezi nejlepšími. Lukačevič sám říká, že z objevů pro cestu na Mars budou těžit všichni, výrazně se třeba zlepší zemědělství. Elon Musk ale vědcům prý dělá mědvědí službu. Čím? Jak to vypadá na Marsu? A co říká oceňovaný vědec na slova o placaté Zemi? Podívejte se na rozhovor. Všechna interview Pavla Štrunce najdete TADY.