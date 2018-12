Macron urážel chudé, hnutí proti rozežranosti elit může vzniknout i u nás, říká Eichler

Lidé, kteří nemají v blízkosti přistěhovalecké čtvrti, si nestěžují, ti, kteří je mají, si stěžují a snaží se utíkat, tvrdí v rozhovoru s Pavlem Štruncem analytik Ústavu mezinárodních vztahů Jan Eichler. Francie podle něj utrpěla zlomeninu, společnost je čím dál víc rozdělená. Hnutí Žlutých vest prý vzešlo z lidí, na které „se zapomnělo“. Dle slov Eichlera jde o ty nejchudší, ale i o zástupce střední vrstvy. Prezident Emmanuel Macron prý obalamutil Francii, v případných předčasných parlamentních volbách Eichler věští jeho hnutí bolestivé ztráty. Na co Žluté vesty reagují? Jak se proměnila francouzská společnost? A co v přistěhovalecké vlně na přelomu 50. a 60. let nevyšlo podle plánu? Podívejte se na rozhovor. TADY SI MŮŽETE PŘEHRÁT všechna další interview Pavla Štrunce.