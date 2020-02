Malý reaktor do každého města. Za Prahou vzniká technologie budoucnosti světové úrovně | info.cz

„Pokud se malé reaktory budou vyrábět tak, jak jsou zamýšleny, tedy lidově řečeno jako Baťa cvičky, ceny půjdou dolů, bude levnější elektřina a má to velký potenciál. Malé reaktory ale nesměřují jen na elektřinu, ale i na teplo,“ říká Ruščák.

Malé modulární reaktory, často označované zkratkou SMR (z anglického Small Modular Reactors), mají výkon do tří set megawatt (reaktor v Temelíně má pro srovnání tisíc megawatt). „Může být ovšem jak tříset, dvouset, tak ale i dvaceti meggawatový. V závislosti na velikosti by mohl být u krajského města, ale mohl by být i pro celý kraj nebo i jen pro menší město,“ popisuje Ruščák možnosti využítí.

„Rád dávám jako příklad teplárnu ve Dvoře Králové nad Labem, která je relativně velká a zabírá velkou část města a není bezemisní, a tu by mohl nahradit malý modulární reaktor, který by se vešel dvakrát na staroměstské náměstí a dokázal by dodávat teplo zcela bez emisí,“ vysvětluje.

Uvedení řežského reaktoru do praxe podle Ruščáka stále závisí na mnoha faktorech – pochopitelně včetně peněz. „Jsou optimistické i méně optimistické scénáře. Nejprve musíme dojít k experimentální jednotce, tedy zařízení, které nám potvrdí, že ta technologie opravdu funguje tak, jak má, a může se přejít k výrobě první jednotky připravené k využití v praxi, což doufáme, že dosáhneme do roku 2030,“ říká. Uvedení modulární reaktorové technologie by podle něj významně zrychlilo zprovozňování vlastních reaktorů. Od podpisu smlouvy do spuštění zařízení by uběhlo třeba jen šest měsíců.

