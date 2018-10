Mamba je nejvyšší level. Museli by rozkopat celý byt, je lepší ji nechat chcípnout, říká odborník

Mamba je superrychlé zvíře, je třeba si na ni dávat pozor, překvapilo mě, že ji má doma 30letá chovatelka, tvrdí herpetolog plzeňské zoo Jan Dohnal. Had podle něj mohl zalézt i do nejmenší škvíry, Dohnal tvrdí, že nejlepší je teď nechat ho chcípnout v domě, kde se dle jeho názoru nejspíš nachází. Jak lze vůbec v Česku mambu pořídit? Kolik může stát? A co zkušenému odborníkovi na plazy vadí na diskuzi, kterou celá kauza vyvolala? Odpovědi najdete ve videu v úvodu článku.