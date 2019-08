Markéta Davidová: Nesnáším zimu, k biatlonu jsem se dostala omylem. Za 3 roky asi skončím | info.cz

Je jí teprve 22 let, ale už teď mluví o konci kariéry. Česká biatlonistka roku 2019 Markéta Davidová se aktuálně připravuje na novou sezónu. A se svými cíli to nepřehání. Prý chce stabilně jezdit do patnáctky, to je pro ni důležitější než „bedna“ párkrát do roka. Věří si, zlepšila se prý hlavně ve střelbě, samotné běžky pro ni nikdy nepředstavovaly problém. V rozhovoru s Pavlem Štruncem mluví i o úskalích profesionálního sportovce. Na neustálý tlak si už zvykla, stále ji ale pronásleduje strach z neúspěchu. A i přes letité zkušenosti pořád bojuje s tím, když je jí zima. Jak vypadá letní příprava elitní biatlonistky? Proč má sem tam chuť poslat novináře „někam“? A jak se vyrovnává s nenávistnými komentáři na sociálních sítích? Podívejte se na rozhovor.