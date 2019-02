Matějka: Agrofert je obrovsky zadlužený a potřebuje vydělat, Češi musí myslet jinak

Řídit stát jako firmu? Podle ekonoma Filipa Matějky recept na nepříliš prosperující společnost. „Voliči neoceňují dlouhodobé plány, řešíme stravenky a obědy zdarma, třeba o vzdělání nepřemýšlíme, protože si na to prostě nenajdeme čas,“ tvrdí Matějka. Tzv. Teorie racionální nepozornosti podle něj hraje klíčovou roli v rozhodování lidí. Občané prý vědí, co je podstatné, chtějí lepší školství i ovzduší, ale už si nezjistí, že skrz to nelze dojít přes často populistická a krátkozraká rozhodnutí politiků, kteří se soustředí primárně na volební zisk. Proč je jaderná energetika černá díra na peníze? Proč bychom se při volbách měli rozhodovat podobně, jako při koupi auta? V čem děláme chyby, když si spoříme na důchod? Podívejte se na rozhovor. KLIKNUTÍM NA TENTO ODKAZ si můžete přehrát další rozhovory Pavla Štrunce.