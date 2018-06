Média o KLDR neříkají pravdu, realita je jinde, můžete si otevřít kavárnu, tvrdí Chamrová

Jak opravdu vypadá KLDR? Podle předsedkyně Česko-Korejské společnosti Jany Chamrové jste se pravdivou odpověď na tuto otázku z většiny médií nemohli dozvědět. Jel se podle ní jeden narativ a to, co do něj nezapadlo, se ve zprávách objevilo jen těžko. I proto jsou prý ze summitu Donalda Trumpa s Kim Čong-unem lidé tak překvapení. Vytvořili si totiž představuje o žalostné KLDR, která ale neodpovídá realitě. Kim navíc podle Chamrové není ani klasický diktátor. Summit obou mužů tak prý může být skutečným historickým průlomem. Žijí Severokojci vlastně jako my? Co ale věznění politických oponentů a tvrdá cenzura? Proč můžeme KLDR ohledně jaderných zbraní věřit? A zbaví se jich někdy? Podívejte se na rozhovor, všechna interview Pavla Štrunce najdete ZDE.