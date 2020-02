Merkelová versus Hitler. AfD vysává voliče i členy všech stran napříč spektrem, říká Handl | info.cz

Podpora Alternativy pro Německo je toxická a pro ostatní strany v Bundestagu je vyloučená, říká expert na Německo Vladimír Handl z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. „Musíme si umět představit to rozdělení německé politické scény – AfD je zcela zaměřena na to, aby zbavila německou politiku Angely Merkelové, to téma je Merkelová. Pro ty ostatní strany, když to řeknu obrazně, je to ve vztahu k AfD Hitler, čili pohled zpět na minulost. A tyto pohledy se proto logicky vůbec nescházejí,“ vysvětluje Handl. Jak pohled na kontroverzní stranu rozděluje německou politiku a co je vlastně jádrem ideového střetu?

Pouhý den strávil ve funkci durynského premiéra Thomas Kemmerich, než konstatoval, že „odstoupení je nevyhnutelné“. Do křesla mu totiž pomohly i hlasy opoziční AfD, což vyvolalo širokou kritiku a ukázalo, kde dnes leží hranice přijatelnosti této strany.

Expert na Německo Vladimír Handl vnímání AfD připodobňuje ke střetu Angely Merkelové a Adolfa Hitlera: „Efekt onoho odmítání nacistické minulosti má silný disciplinující moment, proto se dá říct, že máme jednotnou frontu ostatních stran proti AfD. Vnitřní struktury mohou být něco jiného, ale vedení stran, parlamentní frakce a Berlín, tam je to jednoznačné.“

Handl ale připomíná, že co platí na nejvyšší politické úrovni, nemusí jinde být tak horké. „Víme že někteří politici, zejména z CDU, na komunální úrovni například v Sasku nebo Durynsku s politiky z AfD spolupracují. Jde o tu malou komunální spolupráci ve věcech dopravy, komunálního odpadu a podobných,“ říká.

Právě CDU je podle Handla Alternativou pro Německo nejvíce ohrožena. „Dříve se říkalo, že velká část členů AfD jsou bývalí členové CDU. Říkají, že Merkelová jim stranu ukradla a posunula ji nalevo. V některých výzkumech veřejného mínění dokonce Němci staví CDU nalevo od SPD, protože převzala vše, co měla SPD v plánu, a navíc to i realizovala,“ popisuje situaci a dodává, že od CDU k AfD přechází nejvíce voličů i členů. Neznamená to ovšem, že ostatních stran by se to vůbec netýkalo. „Ve prospěch AfD ztrácí i FDP, ale i SPD, kde AfD ‚obyčejného‘ člověka zaštiťuje proti migrační krizi a islámu, což hlavně u hůře sociálně postavených Němců s nižším vzděláním rezonuje. AfD navíc uměla přetáhnout i členy silně levicové die Linke,“ říká Handl. Ve prospěch AfD podle něj ztrácí zkrátka celé politické spektrum. „Je to dáno otázkou kulturních a identitárních hodnot a obavami z globalizace,“ nepochybuje.

Události v Durynsku považuje Handl do určité míry za zlom: „FDP se dostala trochu do pasti. Myslím, že pan Kemmerich neměl svůj krok přijetí funkce příliš promyšlený. Všichni členové i vedení si teď uvědomují, že to byla chyba, ale je nepřijatelná reakce malé části protestujících – extrémní levice a anarchistických skupin, od kterých Kemmerich dostává výhrůžky, jeho syn musel dostat ochranku a útočilo se na jeho majetek.“

Vývoj ve spolkové zemi vyústil i v pád předpokládané nástupkyně Angely Merkelové Annegret Krampové-Karrenbauerové. „V CDU je část silně konzervativní, sdružená do takzvané WerteUnion, která je nakloněna spolupráci s AfD. Uvědomují si, že to jsou jejich bývalí členové, a vnímají potenciál na východě Německa, přičemž zároveň nechtějí vyčleňovat osoby s jinými názory, protože ví, že ty pak odchází právě do AfD. Krampová-Karrenbauerová při zvolení věděla, že konzervativní kruhy jsou proti ní kriticky naladěné a snažila se jim vyjít vstříc. To nevyšlo a ještě se oslabila podpora liberálů,“ uzavírá Handl.