Michlíček: Kuřáci hledají alternativy. Regulace budou přibývat, vývoj zdaleka nekončí | info.cz

„Kuřáci mají v sobě konflikt, většina by chtěla s kouřením přestat, nebo ho alespoň omezit,“ říká marketingový ředitel British American Tobacco pro střední Evropu Štěpán Michlíček. Trendem je podle něj hledání alternativ, které mají potenciálně méně škodlivé dopady na zdraví. Jak se tabákový průmysl staví k regulacím a jsou nové produkty skutečně lepší pro zdraví? Podívejte se na celý rozhovor v úvodu článku.

„Pohybujeme se v aréně, kde jsou produkty vysoce kontroverzní a nikotin je bezesporu vysoce návyková látka. Nikomu nedoporučujeme, aby s kouřením začínal, cílíme do sféry dospělých kuřáků a uživatelů tabákových výrobků,“ říká marketingový ředitel tabákové společnosti British American Tobacco Štěpán Michlíček s tím, že i v tabákovém průmyslu jde o marketing jako každý jiný. Jen velmi specificky regulovaný, přičemž co do počtu regulací se mu prý může vyrovnat snad jen průmysl farmakologický.

Regulovaných odvětví i regulací samotných bude ale podle Michlíčka v budoucnu přibývat. „Regulace je logicky na místě, uvidíme ji i v nových odvětvích a myslím, že je to dobře. Třeba u jídla už existují příklady regulace marketingu tučných nebo sladkých výrobků,“ poukazuje Michlíček.

Michlíček jako marketingový ředitel jednoho z největších hráčů na trhu v rozhovoru s Pavlem Štruncem přiznává, že sám kouří jen velmi příležitostně. „Nejde to ruku v ruce. U některých marketérů dámského spodního prádla bych také nepředpokládal, že ho budou nosit,“ komentuje s nadsázkou fakt, že sám není vášnivým uživatelem produktu, jehož marketingem se zabývá.

„Musíme pokračovat v cílení na dospělou kuřáckou populaci, která hledá alternativu ke klasické cigaretě v podobě potenciálně méně škodlivých a méně zdraví ohrožujících výrobků a zároveň být obezřetní i na prevenci u mládeže,“ dodává Michlíček.

Označování nových alternativ k cigaretám jako potenciálně méně škodlivých pak Michlíček vysvětluje tím, že vzhledem k tomu, že jde o mladé výrobky, nepodařilo se dosud shromáždit dostatek dlouhodobých studií, které by závěry potvrdily jednoznačně.

Pokud se ale podíváme na obsah škodlivin, toxinů je tam až o 90 % méně ve srovnání s konvenční cigaretou, a to jak podle našich i konkurenčních měření, tak testů nezávislých expertů, říká Michlíček, který v rozhovoru s Pavlem Štruncem popisuje i komunikaci se zákonodárci.

„Snažíme se mít dialog s autoritami, aby regulace byla senzitivní. Kromě zákonů máme i samoregulaci, abychom se vždy chovali odpovědně,“ uzavírá Michlíček.