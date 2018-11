Miliardář Babiš poslal syna do nebezpečné zóny, tohle tu nebylo desítky let, říká první žena TOP 09

Kauza Andreje Babiše nabourává důvěru v právní stát v České republice, každý politik i na východ od nás by rezignoval, jsme v tomto ohledu už na úrovni banánové republiky, tvrdí místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová. Podle ní jsme v závažné situaci, která tu desítky let nebyla. A s ohledem na kauzu se podivuje např. nad tím, proč zajištěný miliardář Andrej Babiš posílá léčit svého psychicky nemocného syna do zóny válečného konfliktu. Kteří politici teď mají eso v rukávu? Proč jsou vyšetřovatelé pod enormním tlakem? A jsou na místě obavy z poškození pověsti Česka u našich spojenců? Podívejte se na video v úvodu článku. Všechna interview Pavla Štrunce si můžete přehrát TADY.