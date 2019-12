Minář: Babiš má v něčem pravdu. Problém opozice je, že neakcentuje, co lidi pálí | info.cz

„Přivítali jsme verdikt nejvyššího státního zástupce, který zkritizoval předchozí rozhodnutí státního zástupce Šarocha a zároveň nařídil znovuotevření trestního stíhání Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo,“ říká předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář s tím, že na demonstracích nevolal po změně Šarochova rozhodnutí, ale kritizoval jeho odůvodnění, v čemž mu prý dalo rozhodnutí Pavla Zemana za pravdu. „Význam obnoveného trestního stíhání předsedy vlády v kauze Čapí hnízdo je ale marginální oproti jeho střetu zájmů,“ dodává Minář.

Podle Mináře je problémem fakt, že trestně stíhaný premiér dělá náhlé změny ve vládě, které vedou k dalším koncepčním změnám, a zároveň je tím, kdo spolurozhoduje o pravidlech pro přidělování dotací, i jejich příjemcem. „Místo aby předseda vlády a státní úředníci hájili zájmy Česka, tak jako jeden muž hájí zájmy jednoho konkrétního člověka. Tím si nás bere Babiš všechny za rukojmí. Kdo je, aby se ztotožňoval s Českou republikou?“ táže se Minář.

Minář říká, že normální by bylo, kdyby Babiš sám chlapsky uznal své chyby, postavil se k nim čelem a odstoupil. Takto ve slušnosti to ale dle Mináře nefunguje, stejně jako nefunguje vnitrostranický mechanismus v hnutí ANO, který by trestně stíhaného předsedu ve střetu zájmů odvolal. Dalším logickým krokem by podle něj mělo být vyslovení nedůvěry vládě, ale ani v to Minář nevěří, jelikož má Babiš mnoho spojenců, kteří jeho podporu vyměňují za vliv. „Když Andrej Babiš prohlašoval, že i on sám by podepsal naši petici, vzkázal jsem mu, že pokud začne dodržovat, co v ní požadujeme, tak se o tom můžeme bavit. Takhle mi to přijde spíše jako výsměch, něco jako kdyby příslušník StB v roce 1989 říkal, že by vlastně rád podepsal Chartu 77,“ uzavírá Minář.