Mistryně světa Hejnová: Porážení dopujících Rusek je radost, na dítě přijde čas po olympiádě

Doping v posledních letech otřásá atletikou, vyšetřování ukazuje hlavně na systematické podvádění ruských sportovců. Překážkářku Zuzanu Hejnovou to dřív hodně trápilo, teď už si z toho hlavu tolik nedělá. Nelíbí se jí ale škatulkování všech sportovců podle národa a je i proti mazání historických výsledků. Běhání miluje, svůj úspěch připisuje také rodičům, kteří ji prý do ničeho nenutili. A případný konec kariéry? „Ještě mám před sebou jednu olympiádu, pak nastane čas, kdy nebude co dál,“ říká Hejnová v rozhovoru s Pavlem Štruncem. Zdá se jí o běhání? Jak se cítí před desítkami tisíc lidí na tribuně? A co chce dělat, až skončí s atletikou? Podívejte se na rozhovor. Všechna interview Pavla Štrunce najdete TADY.