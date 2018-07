Musíme Zemanovi ukázat limity a žalovat ho, Babiš se ho už nemusí bát, říká místopředseda ČSSD

Bud přijde žaloba, nebo prezidentský systém. Tak by se dalo parafrázovat varování místopředsedy ČSSD Martina Netolického pro premiéra Andreje Babiše. Probíhá prý totiž kolíkování prostoru a Miloš Zeman musí zjistit, kde jsou limity. Podle Netolického se Babiš sporu bát nemusí, protože už byl jmenován. A proto nechápe, proč premiér žalobu podat nechce. „Co by dělal, kdyby prezident odmítl jmenovat ministryni financí? Bylo by mu to taky jedno?“ ptá se Netolický a dodává, že teď jde o podobu našeho ústavního systému, který se pomalu mění na prezidentský. Dokáže ČSSD prosadit Miroslava Pocheho na post ministra zahraničí? Kdo se teď komu podle Netolického vysmívá? A v čem se Miloš Zeman inspiroval u Václava Havla? Podívejte se na rozhovor, všechna interview Pavla Štrunce najdete ZDE.