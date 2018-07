Nebojte se migrantů, Evropa už se poučila, neziskovky teď budou klíčové, tvrdí Jan Schroth

Evropa se změnila. Své hranice má pod kontrolou a lépe pracuje na integraci migrantů do společnosti. Podle Jana Schrotha z Mezinárodní organizace pro migraci teď není čeho se bát. Tvrdí, že větší bezpečnostní riziko by bylo, kdyby se státy na společné migrační politice nedohodly. Přerozdělování na základě kvót teď prý není na stole. Mluvit by se o něm ale mohlo začít, kdyby se vrátila hlubší humanitární krize. Tomu nicméně podle Schrotha neodpovídají statistiky. Počty migrantů mířících do Evropy totiž výrazně klesají. Schroth dodává, že za negativní vnímaní migrantů můžou i média, která podle jeho analýz výrazně preferují negativní zprávy o nich. Jak Česko ohrožuje evropský projekt? Proč nemusí uzavření hranic vést k zastavení migrace? A je Maďarsko skutečně tak protiuprchlické? Podívejte se na rozhovor, všechna interview Pavla Štrunce najdete ZDE.