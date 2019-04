Němci vyhráli, lepších potravin se nedočkáme. Děkujte komisi a Junckerovi, říká Konečná | info.cz

Evropská komise před dvěma týdny hodila vidle do přísnějšího posuzování dvojí kvality potravin a podlehla tak mimo jiné tlaku německých supermarketů, tvrdí europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná. Podle ní se jiné složení výrobků pro východoevropský trh mělo dostat na seznam nekalých praktik. To ale orgán pod vedením Jeana-Claudea Junckera neumožnil, protože dle slov Konečné požadoval jednohlasné stanovisko všech členských států. „Bylo jasné, že Němci to zamítnou, bylo by to pro ně nevýhodné“ podotýká Konečná v rozhovoru s Pavlem Štruncem. Vysvětlení, že Češi mají jiné chutě, považuje za hloupou obezličku. Je Evropská unie reformovatelná? V čem česká politická reprezentace v osmadvacítce selhává? Byla by Konečná pro uspořádání referenda? Podívejte se na další ze série rozhovorů s kandidáty do Evropského parlamentu. KLIKNUTÍM NA TENTO ODKAZ si můžete přehrát další interview Pavla Štrunce.