Nenávist pražské kavárny je nechutná, Zemana by zkritizovali i za přijetí sirotků, říká psycholog

Mluvíme o problému, přemýšlíme o něm… a tím skončíme. Psycholog Dalibor Špok v rozhovoru s Pavlem Štruncem hovoří o morálním licencování. Fenomén prý vysledoval naposledy v debatě o (ne)přijetí 50 syrských sirotků. Řada lidí dle názoru Špoka pouze zkritizovala Babiše, řekla si, že je lepší než on, a tím to pro ně haslo. Psycholog tvrdí, že žijeme v postfaktické době, upozorňuje na hysterizaci a polarizaci společnosti, odpůrce Miloše Zemana prý žene velmi podobný druh nenávisti, jako například voliče SPD. V čem nás odbrzdily sociální sítě? Proč rozhodují emoce, a ne fakta? A kam to až může vést? Podívejte se na rozhovor, všechna interview Pavla Štrunce si můžete přehrát TADY.