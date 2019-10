Nepozornost jako zabiják. Řidiči jsou otupělí, autoškoly se musí změnit, říká psycholog | info.cz

Tragická dopravní nehoda na dálnici D1 znovu otevřela téma nepozornosti českých řidičů. Ačkoliv policie nehodu stále vyšetřuje, ze zveřejněných záběrů je minimálně v jednom případu jasné, že řidič před policejním zátarasem nezpomalil a najel do něj v plné rychlosti. Podle dopravního psychologa Michala Waltra je přitom zvyšující se nepozornost řidičů stále více se prohlubující fenomén. S dokonalejšími asistenčními systémy přibývá lidí, kteří se na ně nekriticky spoléhají. I proto Walter apeluje na změny ve výuce, autoškoly by dle jeho názoru měly začínající šoféry lépe seznámit s navigačními systémy a provozem na dálnici. Proč by policie měla zintenzivnit dohled nad D1? V čem by se tuzemští řidiči měli zlepšit? Co Walter říká na návrhy, které chtějí zvýšit maximální povolenou rychlost? Podívejte se na rozhovor v úvodu článku.