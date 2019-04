Neurovědec: Pískání v uších je vážný problém. Hluk zvyšuje tlak a vede až k infarktu | info.cz

Hluk v Česku. Nenápadný, ale o to vážnější problém. Zvlášť ve velkých městech je hladina hluku na mnoha místech vyšší, než jsou povolené limity. Jaká to nese rizika? Podle neurovědce Josefa Syky nadměrný a dlouhotrvající hluk prokazatelně zvyšuje tlak, dochází k pocitům sevření a v extrémních případech může způsobit až infarkt. Syka v rozhovoru s Pavlem Štruncem mluví také o šelestu - tinnitu - tedy pískání nebo hučení v uších. Jde podle něj o vážný a dosud neřešitelný problém. Vyspal by se dnes Karel IV. v centru Prahy? Proč se Syka bojí autonomních vozidel? Hloupneme kvůli moderním technologiím? Podívejte se na rozhovor. KLIKNUTÍM NA TENTO ODKAZ si můžete přehrát další interview Pavla Štrunce.