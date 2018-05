Obtížně hledám zájem dítěte zemřít, v Česku by Alfieho převozu nic nebránilo, říká právník

Jak by dopadl umírající Alfie Evans v Česku? Podle experta na zdravotnické právo Ondřeje Dostála by ho zřejmě od přístrojů neodpojili. Rozhoduje tu totiž pacient, tedy v tomto případě jeho rodiče. Dostál by se přitom přikláněl k tomu, že Alfieho Evanse měli nechat převézt do Itálie. Obtížně totiž hledá zájem dítěte na tom zemřít. Komu patří dítě? Udělali lékaři ve Velké Británii chybu? Kam až sahají práva rodičů? Měl by stát přitvrdit a nutit je nechat děti očkovat? Podívejte se na rozhovor, všechna interview Pavla Štrunce najdete TADY.