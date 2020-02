Očekávat zlevnění bytů je mimo realitu. Češi se budou muset naučit žít v nájmu, říká Horská | info.cz

„Kdo bude chtít bydlet v centru, ten si většinou ani s vysokým příjmem nebude moct dovolit pořídit si vlastní nemovitost a bude muset přijmout alternativu nájmu. To je model, který vidíme ve Vídni, Londýně, Berlíně a dalších velkých městech,“ říká hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská. Na tuto cestu se podle ní, byť poněkud krkolomným způsobem, připravuje i Praha a další české krajská města. „Budeme muset tento přerod přežít. Očekávat, že ceny nemovitostí v dohledné době poklesnou, je mimo realitu,“ popisuje situaci Horská. I kdyby ekonomika zpomalila a prodělala mělkou recesi, v atraktivních lokalitách podle ní bydlení ani tak nezlevní. Na vině je velká poptávka kombinovaná s nedostatkem bytů – v Praze například podle slov Horské chybí až dvacet tisíc bytů.

Podle Horské postupem času došlo k tomu, že nákup nemovitostí jako investice se stal dostupným jen pro skutečně vysokopříjmové jedince a rodiny, což se projevilo i poklesem nákupů investičních bytů a domů. Situaci na bytovém trhu komplikuje i zdlouhavost administrativy. „Mimochodem i ceny stavebních materiálů se zvedaly, často dvouciferným tempem. Dva roky zpátky byla teplá zima, stavělo se, ale nebyl materiál, kdo ho sehnal byl king a byl za něj často ochoten i více zaplatit. Na to už v těchto dobách nejsme zvyklí,“ vysvětluje Horská a dodává, že stoupala i cena stavebních prací. „Sehnat řemeslníka není snadné a cena jejich práce je jinde než před pěti nebo deseti lety. Lidé v oboru vědí, že jsou potřeba, a umí si říct za svou práci o tomu úměrnou odměnu. Navíc když je poptávka, rostou i marže, jak stavebních firem tak developerů,“ dodává Horská.

Jako problematické vidí i nastavení české mentality, kdy každý touží po vlastní nemovitosti. „Češi nejsou zvyklí bydlet v nájmu, většinou jde jen o startovací bydlení na nějaké období po přestěhování se do města, ale v naší nátuře je to, že si po čase chceme pořídit vlastní bydlení,“ říká Horská. „A právě tam bude problém, že ono „časem“ bude znamenat deset let, dvacet let, nebo nikdy. Pro Čechy to bude velká výzva nejen finančně, ale i mentálně,“ dodává. Skeptická je pak k tomu, že by pomohlo zvažované zavedení daně z investičních bytů, i přesto ale věří, že k němu dojde. „Politicky to bude interpretováno jako krok k uvolnění bytů, ale ve skutečnosti půjde o hledání prostředků pro rozpočet,“ uzavírá.