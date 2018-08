Opozice nemá svého Babiše, bohužel pro ně, je to jediný skutečný lídr, říká Ivan Pilný

Bývalý ministr financí Ivan Pilný (ANO) má obavy ze směřování hnutí ANO, přesto za něj kandiduje do Senátu i pražského zastupitelstva. V rozhovoru s Pavlem Štruncem tvrdí, že vládu s podporou komunistů neschvaluje, je to ale podle něj jediná cesta, jak mít kabinet s důvěrou Poslanecké sněmovny. Přesto, že v ANO dle jeho slov začínají přibývat lidé více s ambicemi, než s vizí, považuje za důležité v hnutí zůstat. A Andrej Babiš? Prý jediný skutečný lídr v české vysoké politice. Co chce Pilný prosadit v Senátu? Proč mluví o výboru pro budoucnost? A v čem se shodne s ODS a TOP 09? Podívejte se na rozhovor, všechna interview Pavla Štrunce si můžete přehrát TADY.