Otřesné, Babiš ukázal pravou tvář. Existuje tajná dohoda s komunisty, říká Miroslava Němcová

Ráno depresivnější večera. Poslankyni ODS Miroslavě Němcové se po nočním hlasování o důvěře vládě spalo mizerně. Láme si hlavu nad selháním elit, které slepě pouští komunisty k moci. A nebojí se paralel s obdobím před druhou světovou válkou. Vidí přitom i pozitivum v podle ní hnusné a vulgární výměně mezi Andrejem Babišem a Miroslavem Kalouskem. Z premiéra prý spadla maska a ukázal svou pravou tvář. Němcová tvrdí, že dějinná úloha ČSSD včerejškem skončila a Babiš si teď může do vlády dosadit, koho chce. Dodává, že „státní převrat“ v roce 2013 nebyl náhoda. Naznačuje přitom zároveň, že za ním mohl být sám Andrej Babiš. Jaké pro to jsou argumenty? Bude podle Němcové ministrem Jiří Ovčáček? A co jí teď vlastně motivuje pokračovat v politice? Podívejte se na rozhovor, všechna interview Pavla Štrunce najdete ZDE.