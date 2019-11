Pavel: Technicky je na tom armáda lépe než Bundeswehr, obnovu vojny by ale nezvládla | info.cz

„Pokud jde o část lidskou, pak je naše armáda srovnatelná i s těmi nejlepšími armádami NATO. Co se techniky týče, tam asi všichni víme, jak to je. Kvůli dlouhodobému podfinancování mnoho druhů techniky nebylo modernizováno, kdy mělo být. Některá technika, jako například radary, je zcela za zenitem,“ hodnotí stav české armády bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky a bývalý předseda vojenského výboru NATO generál Petr Pavel. Dodává, že i přes výhrady ke stavu armádní techniky je na tom ta česká co do provozuschopnosti lépe než v německém Bundeswehru. Proč by si armáda neporadila s obnovením povinné vojenské služby? Obstojí její koncepce do budoucna? Podívejte se na celý rozhovor v úvodu článku.