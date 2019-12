Pečinka: Babiš teď musí válčit na dvou frontách. Abolice by mohla znamenat pád vlády | info.cz

„Je to jako ze Švejka. Tak máme zase trestně stíhaného premiéra, paní Müllerová,“ hodnotí zrušení zastavení trestního stíhání Andreje Babiše nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem komentátor Reflexu a spolupracovník INFO.cz Bohumil Pečinka. „Divím se, co je na tom složitého a co se má ještě vyšetřovat. Vysvětluji si to tak, že kdyby nešlo o premiéra, bylo by to dávno vyřízeno,“ dodává. Jak může s kauzou Čapího hnízda zamíchat abolice udělená Milošem Zemanem? Co pro Babiše znamená, že kromě znovuobnoveného trestního stíhání musí řešit i audit Evropské komise? Podívejte se na celý rozhovor v úvodu článku.