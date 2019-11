Pečinka: Zeman znehodnotil odkaz 17. listopadu. Plná Letná je varováním Babišovi i opozici | info.cz

Miloš Zeman svým chováním dlouhodobě systematicky znehodnocuje odkaz 17. listopadu a bagatelizuje jeho význam, myslí si komentátor Reflexu Bohumil Pečinka. „Přitom Zeman z listopadu 1989 vzešel. Ví, co znamenal, byl jeho součástí a nebýt listopadových událostí, nestal by se politikem,“ říká. Na víkendové demonstraci Milionu chvilek pro demokracii podle Pečinky nešlo o to, co se dělo na pódiu, ale co se odehrávalo pod ním. Co si z průběhu oslav má odnést Andrej Babiš a co představitelé opozice? Podívejte se na celý rozhovor v úvodu článku.

„Demonstraci Milionu chvilek pro demokracii většina komentátorů hodnotí z nesprávného úhlu. Před třiceti lety se na Letné to zásadní odehrávalo na pódiu, dnes jde ale hlavně o to, co se odehrává pod pódiem. Nikdo moc neočekával, že opět přijde na 300 tisíc lidí, kteří přišli vyjádřit svou nespokojenost s politickou situací“ říká Pečinka v rozhovoru s Pavlem Štruncem. Milion chvilek pro demokracii podle něj pro tyto lidi představuje spíše než reprezentanty jejich názorů platformu, která jim umožní projevit názory vlastní.

Podle Pečinky byla demonstrace 16. listopadu posledním varováním nejen Andreji Babišovi, ale i představitelům opozičních stran. „Opozice vůbec nechápe význam už podruhé zaplněné Letné. Pokud si neuvědomí, že lidé v nich přestávají vidět své mluvčí, kteří se budou zabývat jejich problémy, pak všichni skončí na pěti procentech a voliči budou hledat své reprezentanty jinde,“ říká Pečinka. V tomto smyslu by se nedivil, kdyby se v následujících volbách uskupení Milion Chvilek pro demokracii přetvořilo v regulérní politické hnutí, které by se rovněž stalo platformou pro menší strany a jednotlivce a šlo do voleb.

Postoj Miloše Zemana k oslavám 30. výročí považuje Pečinka za absolutně nenormální. „Prezident by měl být symbolem a měl by formulovat vizi země, v jejímž čele stojí. Kdy jindy pronést velký státnický projev než na podobná výročí. To ale Zeman nedělá. Za celou dobu ve funkci neřekl ani jeden skutečně prezidentský projev, nezamyslel se nad smyslem státnosti. Projevuje neúctu ke státu a jeho dějinám a jen se cynicky přizpůsobuje názorům lidí, o kterých si myslí, že by ho mohli volit,“ uzavírá Pečinka.



