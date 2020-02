Pedofilů je na internetu méně, než si myslíme. Věk útočníků i obětí ale klesá, říká Kožíšek | info.cz

Pedofilové a predátoři, kteří na internetu zneužívají děti a mámí z nich nahé fotografie jsou závažným problémem. Jejich počty ale nejsou podle Martina Kožíška tak vysoké, jak by se mohlo zdát. „Jako predátora si představuji někoho, kdo něco dělá dlouhodobě a opakovaně, pečlivě se chystá na lov. Nejsou to takoví ti jednorázoví pánové, strejdové a kluci, co napíší holce o nahou fotku. Predátoři jsou sociální inženýři, co umí velmi sofistikovaně lovit děti na schůzky, vydírat je a zneužívat. Těch je ale strašně málo,“ vysvětluje Kožíšek.

„Pedofilové to ve velké míře nejsou, jsou jich mezi nimi tak dvě až čtyři procenta, mnohem více útoků pochází od úplně normálních jedinců bez nějakých sexuálních úchylek,“ dodává.

Podle Kožíška je zároveň rozdíl v tom, zda se obětí útočníka stane chlapec či dívka. Zatímco u dívek je potřeba si nejprve získat jejich důvěru, chlapci často nahé snímky posílají zcela dobrovolně s příslibem jednorázové zábavy a často tak naletí falešným profilům, za kterými se většinou ukrývají homosexuálové. „Drtivá většina intimních fotek vzniká dobrovolně. Děti jsou v dobré víře největšími tvůrci dětské pornografie. Dost často posílají intimní fotky jen tak, protože to je čím dál častější součást jejich kultury seznamování,“ říká Kožíšek.

Kožíšek upozorňuje i na stále se snižující věk jak útočníků, tak obětí. „Nejčastěji útočí lidé mezi sedmnácti a třiadvaceti lety, a ten věk neustále klesá. Podobné je to i u obětí. Dříve jim bylo mezi osmnácti a devatenácti lety, dnes jsou oběťmi někdy i šesti a devítileté děti, ač na těch sociálních sítích vlastně nemají co dělat,“ vysvětluje Kožíšek.

Rodiče podle něj nemají šanci odhalit, co jejich potomci na internetu dělají. „Zapomeňme na rodičovské zámky, ty pomohou jen u malých dětí. Dospívající je umí obejít a k závadnému obsahu se dostanou,“ upozorňuje Kožíšek s tím, že rodiče sami často vystavují děti nebezpečí – když umístí jejich fotky veřejně na sociální sítě. „Rodičům bych doporučil, aby své děti prezentovali co nejméně,“ uzavírá Kožíšek.