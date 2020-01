Pelikán: Trump měl na Íránce udeřit jinak. USA si nepomůžou, nastoupí protiameričtí jestřábi | info.cz

Odplata Íránu nastane. Nejde jen o to, že byl Kásim Sulejmání zabit, ale také o to, kde a jak k tomu došlo,“ říká arabista Petr Pelikán. Situace je vyeskalovaná, dodává odborník. Hrozí přetavení situace v Íránu ve velký konflikt? Jakou podobu bude mít íránská odveta? A ocitají se nyní čeští vojáci, kteří jsou v oblasti na zahraniční misi, v nebezpečí? Podívejte se na celý rozhovor v úvodu článku.

„Donaldu Trumpovi to neberu, ale myslím si, že když už o to tak strašně stál, měl to udělat na jiném místě a při jiné příležitosti,“ hodnotí v rozhovoru s Pavlem Štruncem arabista Petr Pelikán zabití íránského generála Kásima Sulejmáního.

Jak bude vypadat íránská odplata? „První, co nastane bude vítězství protiamerických jestřábů ve volbách za měsíc a půl,“ míní odborník. „Jak znám íránskou mentalitu, tak první linie bude ještě větší aktivace skupin, které si vychovávají v okolních zemích, aby pořád napadali své protivníky. Pak budou chtít dokázat, že nejsou technicky zaostalí oproti Američanům, takže zřejmě ještě udělají nějakou ukázku své moderní bojové techniky, což může být prakticky cokoliv,“ odhaduje Pelikán.

Američané pak mohou dle arabisty pokračovat v zástupné válce na mnoha bojištích – v Sýrii, Iráku nebo Jemenu – nebo mohou uskutečnit cílené údery na některá místa v Íránu. „Tím si z dlouhodobé perspektivy nepomohou. První raketa, která spadne na území Íránu tamní obyvatele semkne, Íránci jsou velcí vlastenci, ať už si o tamním režimu myslí cokoliv. A že si mnohdy nemyslí to dobré,“ dodává Pelikán.

Snahy Američanů o svržení íránského režimu pak podle Pelikána tím, co nyní podnikli, vezmou za své, protože režim se smrtí Sulejmáního jen utuží. „Nemyslím si, že to přeroste v nějaký velký konflikt. „Pod tím si představujeme něco jako pozemní válku s dlouhodobou okupací nějakého území. A Írán je prakticky neokupovatelný,“ zdůrazňuje arabista.

Tím, kdo podle Pelikána může ze současného dění profitovat, nejsou Američané, ale spíše Izrael. Zároveň si nemyslí, že by se cokoliv dramaticky změnilo na vztazích Spojených států a Íránu. „Už současné nastavení politiky USA nedává Íráncům moc na výběr. Amerika přestala vyjednávat a jen tlačí,“ hodnotí situaci Pelikán.

Bezprostřední nebezpečí podle něj nehrozí ani českým vojákům, kteří jsou v oblasti na zahraniční misi. „To bychom si hodně fandili. Vlastně nevím, co tam mohou třeba Iráčany, kteří nezažili nic jiného než válku a prakticky se narodili se samopalem v ruce, učit. Museli by mít spíše smůlu,“ uzavírá Pelikán.