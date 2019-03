Pfleger: Lže se o rakovině i cukrovce. Firmy počty tají, krutý konec čeká čím dál víc lidí | info.cz

Společnost je kompletně nemocná, v posledních letech roste počet případů rakoviny do obludných čísel, systém to neutáhne a hrozí jeho kolaps, tvrdí farmaceut Richard Pfleger. Západní společnost se dle jeho názoru naučila žít v přepychu a rezignovala na obyčejný život. „Podívejte se na Korsiku, tam je tvrdý život, ale počty nemocných jsou výrazně nižší,“ tvrdí Pfleger. Odmítá obecnou tezi, že se moderní medicína posouvá kupředu. Roky prý nevznikla nová antibiotika, antituberotika. A údaje o vyléčených prý firmy raději nezveřejňují. Co nás udržuje při životě? Kterou základní potravinu bychom měli zařadit do jídelníčku častěji? Proč se rodí zdravější děti na venkově? Podívejte se na rozhovor. KLIKNUTÍM NA TENTO ODKAZ si můžete přehrát další interview Pavla Štrunce.