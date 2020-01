Pikora: Budeme donuceni myslet ekologicky. Elektromobilitě nevěřím, je to slepá ulička | info.cz

„Dnes třeba neřešíme ekologický přístup, ale okolnosti nám brzy nedají na výběr,“ říka ekonom společnosti Next Finance Vladimír Pikora. Nové regulace podle něj povedou k tomu, že i kdyby se člověk chtěl chovat cíleně neekologicky, bude to nesmírně složité a mnohdy nemožné. „Je nedohlédnutelné, kde všude se to projeví, nakonec se to ale projeví úplně všude,“ dodává Pikora. Proč nevěří elektromobilitě a považuje ji za slepou uličku? A kolik bude přechod na zelenou ekonomiku stát? Podívejte se na celý rozhovor v úvodu článku.

Pikora v rozhovoru s Pavlem Štruncem přiznává, že svou uhlíkovou stopu nikterak neřeší. „Myslím, že ve chvíli, kdy to neřeší ti největší emitenti jako Čína nebo Indie, tak i kdybych to řešil, nic to nevyřeší,“ komentuje svůj postoj ekonom společnosti Next Finance.

Tlak na nové regulace ale může podle Pikory polevit. „Lidstvo včas zastaví. Za pár let se ukáže, že lidem to nevyhovuje, někdo zatáhne za brzdu a řekne se, že tudy nepůjdeme,“ předpokládá ekonom.

Jako ekonom upozorňuje Pikora i na takzvané zelené finance, které podle něj dramaticky ovlivní možnost společností se zadlužovat a plánovat investice do budoucna. „Jedná se o plánování investic pro podniky, které nejsou zelené a nějakým způsobem například znečišťují životní prostředí. To bude sice možné, ale často neufinancovatelné, protože jim jednoduše nebude možno schválit úvěr,“ vysvětluje Pikora.

Zelené finance se podle něj mohou projevit nejen v podnikatelské sféře, ale i v běžném životě. „Umím si živě představit, že na nemovitost, která třeba nemá ekologické topení, si nepůjde vzít hypotéku. Řekne se, že je to vlastně racionální chování, protože to neodpovídá Pařížské dohodě,“ uvádí Pikora příklad možné praxe.

Ekonom se netají tím, že příliš nedůvěřuje přechodu na elektromobilitu, kterou považuje za slepou uličku. „Bojím se, že daňoví poplatníci platí přechod na technologii, která není optimální. Za pár let bude potřeba dotovat jinou technologii, ať už vodík nebo něco jiného, co se teprve objeví. Pro ekonomiku to bude drahé a komplikované,“ popisuje Pikora své obavy.

Elektromobily pak podle něj ani nejsou opravdu ekologické. „Výroba aut a baterií i jejich recyklace je energeticky náročná, zdroje potřebných vzácných kovů jsou většinou z Afriky, kde je často těží děti v žalostných podmínkách. Když to vše sečteme a uvědomíme si, kolik to auto ujede, ekologické to není,“ uzavírá Pikora.