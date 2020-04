Pivo je odvěkou součástí naší kultury. „Na jedno“ se nechodí, říká sociolog Vinopal | info.cz

Pivo neodmyslitelně patří k české kultuře, podle vedoucího katedry sociologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy Jiřího Vinopala je tomu tak už více než tisíc let. „Pivo si to zaslouží, je to fenomén prorůstající společností,“ říká Vinopal. Kolik reálně průměrně vypijí Češi, když řeknou, že jdou „na jedno“? Kde se vůbec vzalatzv. pivní kultura? A proč si piva, ač ho takřka všichni pijeme, nevážíme tolik jako vína a nepovažujeme ho za slavnostní nápoj? Podívejte se na celý rozhovor v úvod článku.