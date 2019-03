Po Mostě za chvíli nikdo nevzdechne, nejsme ti zlí, seriál to zásadní neukázal, říká senátorka

Lidi v Česku částečně pochopili realitu vyloučených lokalit, seriál Most! vnímám jako nadsázku, řadu problémů ale neukázal a část Mostečanů to štve, říká senátorka Alena Dernerová (za SD-SN). V aktuálně druhém české nejpopulárnějším městě hned po Praze žije a dělá zastupitelku, s jeho realitou se tak denodenně setkává. V rozhovoru s Pavlem Štruncem vyjmenovává problémy, které podle ní brání hlubší integraci Romů do většinové společnosti. Patří mezi ně dle jejího názoru příliš benevolentní systém dávek, vzdělávání i nedostatek vzorů z vlastní komunity. Co by Mostu a městům s podobnými problémy podle Dernerové pomohlo? Podívejte se na rozhovor. KLIKNUTÍM NA TENTO ODKAZ si můžete přehrát další rozhovory Pavla Štrunce.