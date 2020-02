Pojar: Trumpova „dohoda století“ se neuskuteční. Nikdo nevěří tomu, že bude mír | info.cz

Mírový plán pro Izrael a Palestinu, který představil americký prezident Donald Trump, nikdy nebude realizován, domnívá se bývalý český velvyslanec v Izraeli Tomáš Pojar. „Na druhou stranu jde o zatím nejvíce detailní a realistický dokument s ohledem na nynější situaci, takže bych ho nepodceňoval,“ říká Pojar s tím, že v plánu popsaná situace se i navzdory jejímu neakceptování může za deset až dvacet let přiblížit realitě. Proč mezi Izraelem a Palestinou nikdy nebude mír? Z jakého důvodu Trumpův plán podporují arabské státy a jakou roli může sehrát Evropská unie? Podívejte se na celý rozhovor v úvodu článku.

Donald Trump svůj mírový plán, jehož ambicí je jednou pro vždy urovnat situaci mezi Izraelem a Palestinou, nazývá „dohodou století“. Podle bývalého českého velvyslance v Izraeli Tomáše Pojara ale na realizaci plánu nikdy nedojde, maximálně bude brán jako referenční pro další mírová jednání. Stejně tak dle Pojarových slov není možné, aby mezi Izraelem a Palestinou někdy skutečně zavládl onen vytoužený věčný mír.

„Nikdo nevěří tomu, že nastane mír a bude dohoda. Mír jako takový tam není možný. To ale neznamená, že musí být válka. Mezi mírem a válkou je mnoho odstínů, a vždy je lepší, když je to bližší tomu míru,“ říká Pojar. „Palestinci dokument odmítali kategoricky ještě předtím, než vůbec vznikl. Mnozí Izraelci jsou v některých jeho ohledech rozpačití, ale vědí, že je lepší dokument přijmout, tak jako přijali všechny podobné mírové návrhy v minulosti. Mohou se u toho spolehnout na to, že Palestinici jej nikdy nepřijmou a černý Petr tak bude na jejich straně,“ vysvětluje bývalý český velvyslanec v Izraeli.

Trumpova „dohoda století“ je nicméně podle Pojara mnohem realističtější než to, co v souvislosti s řešením izraelsko-palestinského konfliktu slýcháme od představitelů EU. „V Evropě se v různých obecných frázích hovoří o dvoustátním řešení a já si mohou vsadit na jedno – jestli tam něco skutečně nenastane, tak dvoustátní řešení. Tak, jak si ho my představujeme, ani nastat nemůže,“ míní Pojar.

„Evropa nebude podporovat Trumpův plán, ale žádný reálný dopad to mít nebude, protože ani nemůže,“ dodává bývalý velvyslanec s tím, že klíčové jsou hlavně konkrétní postoje a činy arabských zemí. Podobně nereálné jsou pak podle Pojara představy o rozdělení Jeruzaléma. „Představa, že se u kulatého stolu dohodneme a rozdělíme město na východ a západ, zní z Evropy jednoduše, ale na místě to není možné. Respektive je, ale za cenu války a velkého napětí,“ popisuje bývalý diplomat rozkol mezi evropskými představami a realitou.

Skutečnost, že mnohé arabské země v regionu mírový plán podpořily, je podle Pojara dáno tím, že si uvědomují skutečná nebezpečí v oblasti a Izrael za riziko již tolik nepovažují. „Ty země vidí, kde jsou zásadní problémy Blízkého východu, vidí zásadní problémy svých států, vidí jaký je zásadní problém s Tureckem a s islamisty. Zároveň vědí, že izraelsko-palestinský konflikt je víceméně udržitelný a nejradši by ho měly z krku, vlastně by se mu nejradši nevěnovaly a byly by rády, kdyby se nějak vyřešil a ony se mohly věnovat tomu, co je skutečné pálí. Palestinský problém je sice pálí, ale rozhodně není na prvním místě,“ popisuje situaci na Blízkém východě Pojar.

Někdejší český velvyslanec v Izraeli zároveň upozorňuje na skutečnost, že postoj zemí jako Saúdská Arábie k Izraeli se v posledních letech velmi změnil. „Dochází tam k větším změnám, než bychom si před deseti lety představovali. Kdyby takový plán přišel tehdy, pomalu by vyhlašovali válku a tvrdě by jej odsuzovali, to se teď neděje. Jsou unavení a vědí, kde je hlavní nebezpečí,“ konstatuje Pojar.