Politická korektnost mi bere radost ze života, mám z ní husí kůži, říká Jaromír Bosák

V začátcích chtěl být nejvtipnější z vtipných. Teď cítí, že se sportovní komentování výrazně mění. Jaromíra Bosáka jeho práce pořád baví, za pět let se ale prý možná bude muset poohlížet jinde. Hlášky si dopředu nepřipravuje, vše je čistá improvizace. Liga mistrů mu chybí, platit ji ale bylo pro ČT neudržitelné. I kvůli politikům, kteří se do veřejnoprávní televize rádi navážejí. Politiku obecně vnímá Bosák velmi kriticky. V Česku se totiž prý politikaří a pletichaří a třeba Babiš ani politik není. Proč má Jaromír Bosák husí kůži z politické korektnosti? Vadí mu jet komentovat mistrovství světa právě do Ruska? A proč už není fotbal lidový sport? Podívejte se na rozhovor, všechna interview Pavla Štrunce najdete TADY.