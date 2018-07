Porcování tygrů je hnus, můžou tak skončit i mláďata na mazlení, nefoťte se s nimi, vyzývá Bobek

Někteří soukromí chovatelé šelem by měli být vyšetřeni psychiatrem. To si myslí šéf Zoo Praha Miroslav Bobek. Jde podle něj o to, jak se k tygrům a lvům chovají, v jakých podmínkách je drží. V Česku prý chybí důsledná evidence a dohled a to pak k vede k případům týrání, nebo i nezákonného prodeje a porcování zvířat. Podle Bobka jsou nedostatečné zákony, šéf pražské zoo přitom mění v poslední době i názor na cirkusy, které v minulosti hájil. Varuje také před mazlením a focením s mláďaty šelem. Rostou z nich totiž prý mrzáci. Kdo by tedy v Česku měl chovat tygry a lvy? A kde je hranice týrání zvířat? Podívejte se na rozhovor, všechna interview Pavla Štrunce najdete ZDE.