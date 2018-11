Posunuli jsme se do temnoty, Zeman ztratil vtipnost a je póvlem už i pro děti, říká Fanánek Hagen

Básník má psát básničky a nepřiklánět se na žádnou stranu konfliktu. Zhruba tak shrnuje svou úlohu zpěvák a hlavní tvář kapely Tři sestry Lou Fanánek Hagen. Protestů proti Babišovi ani Zemanovi se neúčastní, nestydí se ani za to, že už vůbec nechodí k volbám. Proč? Ve zkratce proto, že politiky považuje za zoufalce. Vadí mu ale to, kam se posunula celkově společnost. Mluví o tom, že svět se mění a řídne, to, přes co dřív nejel vlak, už neplatí. Odešly prý skutečné ideje a nastala prázdnota konzumní doby, podpořená „fízlováním“ díky informačním technologiím. Proč kapela pojmenovala své nové album Svobodu ředkvičkám? Kdo ho v politice naposled zklamal? A co mu vadí na kauze premiéra Andreje Babiše? Podívejte se na video v úvodu článku. TADY si můžete vybrat z dalších rozhovorů Pavla Štrunce.