Pražský exprimátor: Ceny bytů porostou, bez bohatého tatínka ho nekoupíte, jsem radši v hotelu

Pražský byt za berlínské ceny. To je budoucnost podle bývalého primátora a pražského zastupitele Tomáše Hudečka. Primátorka Krnáčová podle něj selhala. V centru Prahy by se prý mohlo ubytovat až 400 tisíc lidí, muselo by se tam ale začít stavět. Hudeček tvrdí, že se mu vyplatí být v Praze hotelu a dojíždět z Ostravy. „Problém není ve mně,“ dodává. Budou se stavět nová sídliště, jako v 60. letech? Kam až podle Hudečka ceny porostou? A kdo může za katastrofální situaci pražských mostů? Tomáš Hudeček odpovídá v rozhovoru s Pavlem Štruncem. Všechna interview najdete TADY.