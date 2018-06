Prezident Zeman póvlizuje, sprostý je záměrně, mluví poklesle a bez úcty, říká jazykovědec Oliva

Demokracie, která přerustá v anarchii. Tak vidí jazykovědec Karel Oliva snahu politiků mluvit lidově. Vadí mu přitom hlavně vulgarismy. Přirovnává to k situaci, kdy si člověk vezme plavky do Národního divadla a zmiňuje póvlizaci společnosti. Prezident Zeman podle něj mluví sprostě schválně a oslovuje tak své voliče. Zároveň tím prý ale dává signál, že Češi zas tak kulturním národem nejsou. Proč mluví politici poklesle? Je čeština v ohrožení? A co Olivu na moderní češtině skutečně štve? Podívejte se na rozhovor, všechna interview Pavla Štrunce najdete TADY.