Přijdou další migrační vlny a Merkelová je nezastaví, udělala katastrofální kroky, říká Kaiser

„Angela Merkelová přežije, bude to ale takové politické vegetování.“ Komentátor Daniel Kaiser už konec německé kancléřky předpovídal před třemi lety a teď ví, že Merkelová má víc politických životů. Má toho přitom podle něj na svědomí dost a jde i o katastrofální kroky. Kaiser mimo jiné míní, že se přijdou další migrační vlny a německá kancléřka nebude schopná je zastavit. Dodává, že hledání evropského řešení je jen výmluva Merkelové nedělat nic. Samotná migrační krize prý ukazala, jaký problém má Německo s veřejnou debatou. Protimigrační hlasy byly podle Kaisera potlačovány, některým významným intelektuálům se prý děly „hrozné věci.“ Jak se tedy v Německu o migraci i Angele Merkelové mluví? Jak se z ní vlastně stal takový fenomén? A co by pro Česko znamenalo německé zavření hranic? Podívejte se na rozhovor, všechna interview Pavla Štrunce najdete ZDE.