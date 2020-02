Přímá volba je kočkopes. Posilme prezidenta, nebo se vraťme k nepřímé, vyzývá Kolman | info.cz

Přímá volba je v českém právu cizorodý prvek a nejlepší by bylo vrátit se k volbě nepřímé, myslí si právník a vysokoškolský pedagog Petr Kolman. „Přímou volbou jsme vytvořili takový kulatý čtverec – silného prezidenta, ale se slabými kompetencemi. A to je špatně,“ říká. Proč téma znovuzavedení nepřímé volby nikdo z politiků nezvedá? A proč by bylo problematické zavedení přímé volby starostů?