Přišel Babiš a byl schopnější. ODS má na víc a bude vládnout, říká Decroix | info.cz

Advokátka Eva Decroix je po nedávném kongresu ODS jedinou ženou ve výkonné radě strany. „Kamarád mi napsal, že jsem teď první dámou ODS, což si myslím, že je značně nabubřelé. Určitý pocit výjimečnosti tam ale je,“ komentuje s nadsázkou svou pozici. Podle Decroix ODS má na to, aby byla po příštích volbách ve vládě. V čem se strana liší od Andreje Babiše a čím by se u něj mohla inspirovat? A jak si mezi občanskými demokraty stojí ženy? Podívejte se na rozhovor v úvodním videu.

Decroix stejně jako předseda ODS Petr Fiala věří, že strana, která je už dvě volební období v opozici a má spíše stagnující preference, bude v příštím volebním období ve vládě. Dodává ale: „Nebrala bych to tak, kdo kdy bude vládnout, ale spíše kam chceme směřovat a co chceme dělat. ODS je tu dlouhá léta a je tradiční stranou, což je ohromná výhoda.“

Chybu vidí v tom, že strana nebyla dynamická a nedokázala ve správnou chvíli oslovit voliče. „Přišel někdo jiný, kdo využil, nebo možná spíše zneužil té situace. Přišlo jiné hnutí, přišel Babiš, a protože v daném okamžiku dokázal oslovit lépe, tak nyní vládne,“ vysvětluje Decroix.

Decroix v té souvislosti mluví o přehlížené členské základně ODS a zdůrazňuje, že je potřeba větší „drajv“. „Je to něco, na co musíme klást větší důraz a věnovat tomu větší pozornost, a ne jen že to budeme říkat na kongresech. Tak trochu ten náš politický balon nafukujeme jen z vršku a já myslím, že bychom měli částečně nafukovat i zespodu. To jsou regiony, to je členská základna a to jsou ti všichni lidé okolo,“ říká.

Pozici první místopředsedkyně strany na nedávném kongresu nedokázala obhájit Alexandra Udženija, a ODS tak má v nejvyšším vedení jen muže, což je z některých kruhů terčem kritiky. Decroix říká, že výtky tohoto druhu neřeší. Sama je teď jedinou ženou v širším stranickém vedení. „V ODS máme jako ženy stejné možnosti dělat vše, co dělají muži. Je to otázka svobody. Máme starostky a ženy aktivní napříč členskou základnou v jiných funkcích, a ty zrovna neměly potřebu a motivaci kandidovat, je to zcela přirozené. Není to dobře, ani špatně, tak to prostě je,“ komentuje situaci.

„Už jen to že se přihlásila mladá advokátka odkudsi z Jihlavy a byla zvolena ukazuje, že je možné, aby v ODS byla zvolena žena, pokud o to má zájem,“ vysvětluje Decroix s tím, že kvóty by se ženám samotným nelíbily. „My tam potřebujeme být proto, že tam chceme být, ne že tam musíme být,“ uzavírá.