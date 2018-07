Profesor Gerloch: Ministryně Malá buď opisování vyvrátí, nebo musí odejít, jinak můžu rezignovat

Profesor ústavního práva a místopředseda legislativní rady vlády Aleš Gerloch nemá pochopení pro údajné opisování v diplomových pracích ministryně spravedlnosti Taťány Malé. Musí podle něj obvinění buď jasně vyvrátit, nebo rezignovat. Gerloch dodává, že pokud by se tak nestalo, mohlo by přijít krajní řešení, tedy jeho odchod z legislativní rady vlády. To by se přitom podle něj mělo týkat i dalších členů. Aleš Gerloch tvrdí, že v Česku už teď máme de facto poloprezidentský systém. Prezident Zeman má navíc podle něj často ve svém výkladu Ústavy pravdu. V čem přesně? Proč je opisování Taťány Malé neúnosné? A v čem si Poslanecká sněmovna vykládá Ústavu špatně? Podívejte se na rozhovor, všechna interview Pavla Štrunce najdete ZDE.