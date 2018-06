Profesor Kysela o Zemanovi: Amatérská šmíra. Těžko říct, jestli jeho happening končí trenýrkami

Jsme ještě vůbec v civilizované společnosti? Podle profesora ústavního práva Jana Kysely asi ne. Jinak by premiéra Babiše ani nenapadlo tajit, jak to přesně bylo s (ne)nominací Miroslava Pocheho. Podle Kysely se dostáváme do říše fantazie, kde se pohádky stávají realitou, a je to tragikomické a smutné. Prý i proto, že je těžké rozlišit, jestli se happening prezidenta Zemana omezuje na dobu, kdy má v ruce trenýrky, nebo pokračují, když vezme do ruky Ústavu. Roli prezidenta přitom přirovnává ke šmíře, tedy velmi nepovedenému představení amatérů. Co se jmenování Pocheho týče, Ústavu podle Kysely možná porušili Babiš i Zeman. Jak by ji teď profesor Kysela změnil? Proč by na Hrad poslal takzvané stošestky? A proč mluví o posilování pozice Zemana jako o smutném pokračování jednoho příběhu? Podívejte se na rozhovor, všechna interview Pavla Štrunce najdete ZDE.