Profesor Raboch: Svět nebaví čím dál víc lidí, z depresí se stává nejzávažnější problém lidstva

Je správné chránit menšiny, ale měnit názvosloví je zbytečné, do společnosti by debaty o zavedení dalších pohlavních identit mohly vnést nejistotu a chaos, tvrdí v rozhovoru s Pavlem Štruncem psychiatr a sexuolog Jiří Raboch. Podle něj se ze sexuologie stává politikum, problémy s pohlavní identitou má přitom jen zanedbatelné procento lidí. Dle Rabocha je potřeba i nadále klást důraz na tradiční rodinu. A nezapomínat ani na vzájemnou komunikaci. Právě ta se prý dle profesora vytrácí. Jaké to může mít dopady na společnost? Budou deprese nejzávažnějším problémem lidstva? A dá se k dobré náladě projíst? Podívejte se na rozhovor. KLIKNUTÍM NA TENTO ODKAZ si můžete přehrát další rozhovory Pavla Štrunce.