Profesorka Šedivá: Očkování je největším objevem medicíny. Lidé nevědí, co to je imunita | info.cz

Slovo imunita často slyšíme v reklamě, ale podle imunoložky profesorky Anny Šedivé jde v tomto případě o bezobsažný pojem, který nezahrnuje téměř žádnou informaci. „Když mluvím s lidmi, tak vidím, že vlastně vůbec nemají představu, co to ta imunita je,“ říká Šedivá. Jak funguje imunitní systém a co má člověk dělat pro jeho posilování? A proč je podle profesorky Šedivé očkování největším objevem medicíny? Podívejte se na celý rozhovor v úvodu článku.