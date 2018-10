Prokop: Budujeme dva světy. Děti na učňácích chválí komunismus, chudí se izolují už ve školách

Chudoba v Česku. Málokteré téma je tak závažné, aniž by se mu věnovala větší pozornost. Podle sociologa Daniela Prokopa třeba na nečekaný výdaj kolem 10 tisíc nemá až 30 procent populace. Lidé si pak půjčují a lehce spadnou do dluhů a exekucí, ze kterých se jen těžko dostává. Prokop přitom upozorňuje i na další problém. O chudobě se totiž často rozhoduje už na prvním stupni základní školy. Druhý stupeň ZŠ je prý hrubě podfinancovaný, nůžky mezi znalostmi dětí z běžných škol a víceletých gymnázií se dle slov Prokopa rozevírají a promítá se to pak výrazně i do schopnosti získávat cenné kontakty – třeba při ztrátě zaměstnání. Proč se lidem v exekuci nevyplatí chodit do práce? Kdo může za nespravedlivý systém exekucí? A proč chudé nezajímá demokracie? Podívejte se na rozhovor. TADY si můžete přehrát všechna další interview Pavla Štrunce.