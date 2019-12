Protesty za nezávislost justice? Jsou tu teď větší důvody, proč jít demonstrovat, míní Sokol | info.cz

„Nedokáži si vysvětlit demonstrace za garanci právního státu. Zcela rozumím demonstracím proti politikům, kde jde o vyslovení politického nesouhlasu. Ty jsou naprosto korektní a ústavou zajištěné, tam není vůbec potřeba diskutovat o nějaké užitečnosti a důvodnosti,“ říká advokát a bývalý ministr vnitra Tomáš Sokol s tím, že když jde někdo protestovat s transparentem, že chce garanci právního státu, měl by v prvé řadě říct, v čem vidím poruchu, co by mělo být odstraněno a čeho by mělo být dosaženo. Proč Sokol považuje za mnohem větší důvod k demonstracím chystanou novelu zákona o policii? A jaký je jeho názor na trestní stíhání premiéra Babiše nebo někdejších komunistických pohlavárů Jakeše a Štrougala? Podívejte se na celý rozhovor v úvodu článku.

Žijeme v právním státě? Podle advokáta a bývalého ministra vnitra Tomáše Sokola nepochybně ano. „Je to jednak deklarace záměru v právním státě žít a druhak jde o to, že i stát je pod zákonem a kontrolovatelný,“ vysvětluje Sokol s tím, že moc nerozumí demonstracím za garance právního státu, které považuje stejně jako demonstrace za nezávislost justice za příliš obecné. Jinak je to podle něj s demonstracemi proti konkrétním politikům. „To, že Marie Benešová nemá důvěru, je její problém jako političky a když jí lidé nedůvěřují, tak proti ní demonstrují,“ říká Sokol a dodává, že aktuálně v justici věří 58 % občanů. „Nedokáži posoudit, jaké jsou důvody, nemám srovnání, ale sám za sebe bych si přál, aby to číslo bylo vyšší, určitě je co zlepšovat,“ komentuje statistiku Sokol.

Zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše (které bylo v době mezi natočením a publikací rozhovoru s Tomášem Sokolem obnoveno nejvyšším státním zástupcem, pozn. red.) Tomáše Sokola dle jeho vlastních slov ze židle nezvedlo. „Jako odborník bych musel celý spis prostudovat a kdyby to bylo celé nezákonné, tak ano, ale jinak tomu moc nerozumím, nicméně každý si může bouchnout pěstí do stolu a jednat na základě vlastního dojmu, jen já to ze své pozice dělat nemohu,“ říká Sokol. S pochybami pak nahlíží na trestní stíhání bývalých vrcholných komunistických funkcionářů Milouše Jakeše a Lubomíra Štrougala. „Jakeš byl na samé hranici svéprávnosti už v 90. letech, představa, že by to současné trestní stíhání chápal, je pro mě sci-fi,“ říká Sokol.

Za mnohem větší důvod k demonstrování považuje Sokol chystanou novelu trestních předpisů, tedy trestního řádu i zákona o policii, která by v určitých situacích umožnila použití poznatků zpravodajských služeb jako důkazů před soudem. „Formulace Marka Bendy, že novela je návratem k StB, má mít alarmující efekt a upozornit na skutečně vážný problém. Ten návrh je velice znepokojivý a jde strašlivým způsobem nad rámec současné úpravy. Může to navíc ohrožovat i samotné tajné služby, myslím, že ani ony z toho nebudou odvázané,“ říká Sokol. „Teď když něco zjistí, mohou to obratem sdělit policii, nevidím důvod, proč zavádět něco jiného. Tohle vidím za větší důvod k demonstracím než nějaké abstraktní prostesty za nezávislost justice, protože zde se jedná o něco, co značným způsobem zasáhne do občanských práv,“ uzavírá.